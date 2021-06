Atalanta, in chiusura la trattativa per Musso: i dettagli

L'Atalanta è vicina all'acquisto di Juan Musso, portiere dell'Udinese. Già nei giorni scorsi erano stati avviati i contatti tra le parti e adesso la trattativa sta entrando nel vivo e potrebbe essere chiusa a breve per una cifra di circa 20 milioni di euro. Per l'Atalanta resterà poi da definire il futuro degli altri due portieri in rosa, Sportiello e Gollini. A riportarlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.