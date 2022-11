Atalanta, Musso smentisce voci estive: "Non ho mai sentito nessuno dal Napoli"

Il portiere dell'Atalanta Juan Musso ha rilasciato una intervista al quotidiano 'L'Eco di Bergamo'

Il portiere dell'Atalanta Juan Musso ha rilasciato una intervista al quotidiano 'L'Eco di Bergamo' e s'è detto molto soddisfatto per come procede la sua avventura nel club bergamasco dopo una prima stagione fatta di alti e bassi: "Lo scorso anno ero arrivato quasi senza preparazione e quasi senza conoscere i compagni. Quest'anno abbiamo fatto un bel precampionato, la squadra sa quello che vuole e quello a cui ambisce. Io sono sempre stato tranquillo e fiducioso. Quest'anno si può lavorare tutta la settimana, questo ci dà qualcosa in più".

Poi sull'interessamento del Napoli nelle scorse stagioni, questa la sua risposta: "Non mi risulta, da Napoli non mi ha mai chiamato nessuno. Da quando sono arrivato all'Atalanta non ho parlato con nessun'altra squadra, ovviamente".