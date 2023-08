TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra amichevole per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in campo contro la Pergolettese. La notizia è che tra gli assenti c'è anche Koopmeiners, giocatore che tanto piace al Napoli. Secondo Sky Sport l'olandese è out dalla partita per una contusione.