Atalanta, rinforzo importante in difesa: arriva Caldara dal Milan, ecco le cifre

Mattia Caldara torna all'Atalanta. Operazione definita proprio in questi minuti tra il Milan e la Dea, che domani farà sostenere le visite mediche al difensore classe '94. Caldara lascia il Milan in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Al club rossonero, anche una percentuale in caso di futura rivendita.