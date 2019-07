Atletico, Gil Marin: "James piace molto a Simeone, l'arrivo da noi dipende da Florentino..."

Angel Gil Marin, consulente delegato dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca soffermandosi sull'affare James Rodriguez: "So che a molti piacerebbe. Anche parlando con alcuni giocatori, si crede che il giocatore possa apportare tanta qualità e che sia un bene per noi. So che piace al nostro allenatore, che James non vuole continuare nel Real Madrid e che il Real Madrid non vuole che continui, ma ci devono essere molte condizioni affinché ciò sia possibile. Sarebbe molto bello. Da cosa dipende? Molto dal presidente del Real Madrid"