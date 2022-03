Atletico Madrid, Suarez vuole un ultimo anno in Europa. Poi sarà MLS

L'attaccante uruguayano, 35 anni, è in scadenza di contratto con i colchoneros e su di lui si è già attivato da gennaio l'Aston Villa.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Luis Suarez lascerà l'Atlético Madrid a fine stagione, ma non l'Europa. È quanto rivela il Daily Mail. L'attaccante uruguayano, 35 anni, è in scadenza di contratto con i colchoneros e su di lui si è già attivato da gennaio l'Aston Villa, su espressa richiesta di Steven Gerrard, suo ex compagno di squadra al Liverpool. L'uruguayano punta a un'ultima stagione nel Vecchio Continente, con l'idea dal 2023 di trasferirsi negli Stati Uniti e chiudere eventualmente la carriera in MLS, magari con l'amico Lionel Messi, il cui contratto col PSG scadrà proprio il 30 giugno 2023.