Atletico su Milik, dura inserire Thomas: l'Arsenal gli offre il triplo dell'ingaggio

In casa Atletico Madrid Arkadiusz Milik è il principale obiettivo per l'attacco, ma il Napoli continua a chiedere almeno 40 milioni per lasciarlo andare. As riferisce che i Colchoneros sarebbero disposti ad inserire nell'affare il cartellino di Thomas Partey, centrocampista classe '93 che si è fatto tanto apprezzare per le sue doti. Sul calciatore, però, ci sarebbe forte anche l'Arsenal, che avrebbe offerto a lui il triplo dell'ingaggio che percepisce all'Atletico Madrid. Per questo - si legge sul noto quotidiano catalano - al momento i Gunners sono in vantaggio.