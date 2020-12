Atletico su Milik, Schira: "Il Napoli non farà sconti, resta situazione spinosa"

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik in Spagna? E' una pista da seguire, si è liberato un posto nell'attacco dei colchoneros. Il Napoli non fa sconti e chiede sempre 15 mln per il cartellino del polacco. Sarà una situazione ancora spinosa, vediamo se l'Atletico può scatenare un effetto domino nel mercato degli attaccanti".