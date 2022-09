Atletico svincolato - Da Ghoulam a Malcuit: l'esercito dei calciatori in cerca di squadra

Fonte: TMW

2 settembre. Il calciomercato italiano e delle grandi leghe europee è finito e tanti calciatori sono ancora senza contratto. Anche in Italia, dove in molti si sono liberati alla fine della scorsa stagione o magari al termine di quest'estate, giusto in tempo per poter sottoscrivere senza problemi un nuovo accordo.

Atletico Svincolato - La prima formazione

Marchetti; Malcuit, Masiello, Maksimovic, Ghoulam; Asamoah, Poli; Ilicic, Giovinco, Ramirez; Zaza.

Senza dubbio, dopo l'addio all'Atalanta, Josip Ilicic si prende la copertina. Vorrebbe ripartire dalla Serie A ma in molti hanno il problema delle liste. Vale un po' per tutti, di fatto in questo undici sono tutti over. Grande curriculum, comunque, per la trequarti e per l'attacco: si è liberato dal Torino Simone Zaza, dopo la sfortunata parentesi al Doria cerca una nuova storia Sebastian Giovinco. In queste tre formazioni, una commistione di calciatori italiani liberi dall'ultima esperienza all'estero e di chi ha chiuso la sua avventura in A, B o C, non può certo mancare l'esperienza di Andrea Poli che ha chiuso in Turchia. Occhio anche alla difesa, due terzini da Napoli: cerca una nuova carriera dopo gli infortuni Faouzhi Ghoulam e fa lo stesso Kevin Malcuit. Un anno di stop e spera nella ripartenza anche Kwadwo Asamoah.

Atletico Svincolato - La seconda formazione

Santurro; Santon, Crescenzi, Ceppitelli; Mbaye, Missiroli, Schiavone, Zeegelaar; G.Rossi, Palacio, Perotti.

Tantissima esperienza in questa formazione, a partire da Rodrigo Palacio e Diego Perotti ma pure con Giuseppe Rossi che sarà confermato alla SPAL. Dietro si è liberato ieri dal Bologna Ibrahima Mbaye, dopo l'addio alla Roma cerca squadra Davide Santon. Tra gli esterni più interessanti, mentre Mitchell Dijks è andato al Vitesse, non ha ancora squadra invece Marvin Zeegelaar.

Atletico Svincolato - La terza formazione

Pelagotti; Fiamozzi, Ariaudo, Antei, Laurini; Donis, Barillà; Pucciarelli, Laribi, Stoian; Sau.

La lista dei giocatori senza squadra è purtroppo lunghissima, soprattutto di 'over' considerate le liste per le tre categorie e anche l'intenzione delle società di C di puntare sui ragazzi giovani anche per questioni di valorizzazione. Però anche qui, ma anche nei tanti nomi non inseriti in questi tre undici schierati per puro stile giornalistico da Tuttomercatoweb.com, ci sono molti calciatori sempre nel pieno della carriera che meritano un'occasione. Che sia in Italia o che ci sia l'intenzione di mettersi in gioco fuori dai confini.