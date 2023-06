Attenzione a Sousa al Napoli! Bucchioni: “Da oggi è in pole position!”

L'attuale allenatore della Salernitana Paulo Sousa potrebbe raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nome nuovo per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Enzo Bucchioni, l'attuale allenatore della Salernitana Paulo Sousa potrebbe raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti: “Nella lista di De Laurentiis c’è anche Paulo Sousa e da stamani sarebbe in pole position per sostituire Spalletti”.