Attesa Koulibaly, fiducia per Mertens: giorni decisivi per le priorità del Napoli

Si apre la settimana chiave per capire il futuro degli ultimi due giocatori simbolo dell'era De Laurentiis. Ieri il vice-presidente del Napoli, Edo De Laurentiis, ha ribadito l'importanza di strappare il rinnovo a Kalidou Koulibaly, sottolineando lo sforzo nell'arrivare a 6mln di euro per 5 anni, ma non solo: "Koulibaly? Arriverà nei prossimi giorni, ha giocato con la nazionale. Gli abbiamo offerto 6mln netti per 5 anni, meglio di questo... non so dirvi. Non sono pochi soldi? Eh no, poi con la pandemia... Ma lui è un uomo vero, una persona perbene, confermarlo come giocatore e poi come dirigente è la cosa più importante al mondo. Volevamo farlo anche con Albiol, ma prese una decisione familiare", le parole del dirigente azzurro che poi è stato interrogato dai tifosi a Dimaro anche su Mertens.

E' tutto ancora aperto

Ancora qualche giorno di vacanza per il belga, dopo gli impegni con la nazionale, prima di prendere una decisione definitiva - dialogando direttamente con ADL, come svelato da Giuntoli - sulla proposta del Napoli: "Mertens? Gli abbiamo offerto una cifra importante, 2,5mln di euro netti sono 5mln lordi. Per me accetterà, Napoli gli ha dato molto e potrà dargli ancora parecchio. Sensazione? Bisogna essere positivi per attirare positività", l'intervento del vice-presidente Edo De Laurentiis che ribadisce la posizione del club e, se vogliamo, anche la fiducia che resiste non essendoci - almeno in questo momento - grossa concorrenza per Mertens nei top campionati europei.