Attesa per Kvaratskhelia: spunta la data del suo arrivo in città

Kvaratskhelia si avvicina. E' già del Napoli, presto sarà in città. Forse il 7 luglio in vista del raduno. Le tappe del suo arrivo in Italia le svela l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non resta che concludere l’esperienza in campionato con la Dinamo Batumi (fino al 29 giugno) e poi godere di un po’ di vacanza prima del grande viaggio a Napoli. E dunque a Dimaro: dall’8 luglio".