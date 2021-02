AUDIO - Accostato al Napoli, Italiano sul futuro: "Non riesco ad immaginarlo, penso allo Spezia"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia accostato anche al Napoli, ha parlato del suo futuro ai microfoni di TMW Radio: "Il mio futuro in questo momento è pensare settimana dopo settimana di portare a termine questa stagione e cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Ora c'è una nuova società, tutto è stato fatto in grandissima velocità. Vedremo i loro programmi e cosa propongono. Pronto per il grande salto? Non riesco ad immaginare il mio futuro ora. Sono partito dalle categorie inferiori, ho fatto ottimi risultati ma non so come andrà a finire. La testa ora è solo concentrata sul presente e sullo Spezia. Non mi pongo limiti, come fanno tutti".