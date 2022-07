AUDIO - Sky, Marchetti: "Koulibaly-Juve? No, sta pensando ad un altro club..."

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio.

Lotito e Tare sono ai ferri corti?

“Non lo so, credo che le chiacchierate intense, anche verbalmente forti, ci possono stare in una rapporto di lavoro così duraturo. Entrambi hanno grande personalità, sicuramente poi possono avere vedute diverse su qualche aspetto. Un’eventuale separazione, se avverrà, ci sarà in maniera tranquilla, non bruscamente. I successi della Lazio sono arrivati grazie e soprattutto alle capacità di Tare”.

Eppure Tare è infastidito per l’arrivo di Fabiani, che gestirà la Primavera e la Lazio Women ma è un altro direttore sportivo…

“Fabiani è una persona intelligente e capace. Se uno entra alla Lazio con un ruolo, non può pensare di farne un altro dopo soli 2 giorni o 2 settimane. Soprattutto perché c’è un dirigente che è lì da più di 10 anni”.

Possibile che nessun top club voglia Milinkovic?

“In passato ne sono arrivate tante di offerte ma non sono state ritenute soddisfacenti. In questa sessione, da quello che mi risulta, la Lazio non ne ha ricevute, ma va considerato anche come sia cambiato il mercato dopo il Covid”.

Se dovessero arrivare Zaniolo e Pogba, escluderesti che la Juventus possa cercare Milinkovic?

“Sì, ma certo. Te lo escludo anche senza Zaniolo perché c’è Pogba. E non sarebbe fattibili per costi del cartellino e ingaggio”.

Koulibaly alla Juve?

“Ha già detto come la pensa a riguardo. Credo che Koulibaly sia concentrato più sul discorso Barcellona che su altre squadre”