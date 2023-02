AUDIO - Santini rivela: "Tra i club italiani in vendita c'è anche il Napoli"

Il giornalista Fabio Santini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'impegno in Champions dell'Inter e anche del Napoli.

De Laurentiis dice che è meglio vincere la Champions che il campionato: "Il campionato lo ha già vinto, ovvio che sposti l'attenzione sulla Champions. Considerando come stanno giocando, l'Eintracht è assolutamente alla portata. Più si va avanti e più si incamerano soldi e c'è più possibilità di trattenere due gioielli come Osimhen e il georgiano, con i club di Premier pronti a sborsare tanti soldi. Per me può fare la doppietta Scudetto-Champions, è quella che esprime il calcio più forte in Europa".

Ospiti: Imparato:" Il Napoli può fare una buona partita in germania. Santini:" Napoli può puntare doppietta e il futuro di Inzaghi in bilico. Impallomeni:" I prossimi risultati incideranno su Inzaghi e Mourinho è contrato sulla Roma." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Cosa può aggiungere in merito?

"Negli ambienti di Piazza Affari ho raccolto voci, che non sono notizie, secondo cui Napoli, Juventus, Monza e Inter sono in vendita".

Ieri ha parlato Ausilio su Inzaghi, e lo ha difeso. La posizione del tecnico è così salda?

"La Curva ha chiesto la testa di Inzaghi. Si dice che quel comunicato non sia stato scritto da tifosi ma da qualcuno di interno alla società. Significa che dentro il club c'è una scuola di pensiero forte che pensa che quando Zhang troverà del capitale, sarà fatta una riflessione sull'allenatore, a meno che non ottenga risultati importanti. I 15 punti di vantaggio in classifica dipendono anche dalla mediocrità di Inzaghi, che non è riuscito a tramutare in continuità di risultati".

Ha accennato a Mourinho all'Inter:

"Se ne parla adesso ma mesi fa dissi che PIF era interessato a rilevare il club. Era vero ma poi si è bloccato tutto. ma voci volevano che PIF volesse Mourinho in panchina in caso di accordo. Il portoghese si è capito che lascerà la Roma. E' vero he ci sono PSG e Real Madrid, ma l'idea di tornare all'Inter lo stuzzica moltissimo. Anche se io non credo alle minestre riscaldate".