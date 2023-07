Aumenta la concorrenza per Holm: anche la Premier piomba sull'esterno dello Spezia

Dopo gli interessamenti in Italia di quasi tutte le big, dall'Atalanta al Napoli, passando per Inter e Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche la Premier League piomba su Emil Holm dello Spezia. Dopo gli interessamenti in Italia di quasi tutte le big, dall'Atalanta al Napoli, passando per Inter e Juventus, il difensore svedese finisce nel mirino dell'Inghilterra, dove diverse squadre si sarebbero dette interessate, tra cui il West Ham campione in Conference League e il Brighton di Roberto De Zerbi, sempre attento al mercato italiano.

Lo Spezia attende offerte ufficiali, ma ha già tracciato il proprio punto: per cedere il giocatore, che ha un contratto fino al 2026, servono quindici milioni. Cifre importanti per il nostro campionato, ma che in Premier League potrebbero essere facilmente raggiunte.