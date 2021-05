Auriemma: "ADL, fai l'impossibile per trattenere Gattuso! Rimedia al tuo errore..."

Sui propri canali social il giornalista Raffaele Auriemma ha dichiarato: "Il Napoli l'anno prossimo può lottare per lo scudetto se rimane Gattuso, altrimenti può anche venire il miglior allenatore al mondo, ma bisognerà ricominciare da zero. Anche con Sarri si decise di far saltare tutto. Con Sarri bisognava andare avanti e prima o poi lo scudetto sarebbe arrivato. Raramente ho visto un allenatore avere un feeling così spiccato con lo spogliatoio. De Laurentiis, tu devi fare l'impossibile per trattenere Gattuso. Rimedia all'errore del 24 gennaio, vai a casa di Gattuso, bussa alla porta e digli: scusami, abbiamo sbagliato".