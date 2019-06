Auriemma: "Almendra, si può chiudere questa settimana! Il Napoli sta inviando offerta ufficiale al Boca"

Il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive che siamo arrivati alla stretta finale per l’acquisto di Agustin Almendra con la società azzurra pronta all'offerta ufficiale. Ecco quanto si legge: “Il Napoli che sta per abbattere le ultime resistenze del Boca Juniors. Fino a ieri il ds Burdisso aveva risposto in maniera secca alle domande su Almendra: “Agustin per il momento non va da nessuna parte: non c’è un’offerta formale per lui”. Ma negli ultimi due giorni sono stati riattivati i contatti tra il Napoli e la società xeneize, con esiti talmente positivi, che gli agenti del talentuoso centrocampista argentino nutrono fiduciosa nella conclusione dell’affare in questo fine settimana”.