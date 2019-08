Auriemma: "Commissioni Pépé? Servono regole, altrimenti il calcio esplode. Gli agenti così hanno il cartellino..."

Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle commissioni che hanno spinto gli agenti di Nicolas Pépé a portare il giocatore all'Arsenal: "Così il calcio prima o poi esploderà. Le commissioni ormai sono una terza parte del cartellino in mano ai procuratori. Il mercato ormai è in mano a pochi agenti che fanno il bello ed il cattivo tempo. Come c'era il fenomeno Gea ed è finito, il credo che ci sarà una regolamentazione perché tutti gli altri agenti non possono essere felici di vederli tutti in mano a 3-4 agenti. Il mercato è drogato. Capisco la commissione per i parametri zero, ma se ogni operazione si devono pagare 7-10mln di euro allora il calcio non sopravviverà".