Auriemma: "De Paul, distanza tra club si può colmare: per ADL anche discorso scaramantico..."

Nel corso di Canale 8, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato dell'interesse per De Paul: "Parallelamente all'incontro a casa Ancelotti c'è stato un altro summit in casa Udinese. De Paul è nel mirino del Napoli che vuole spendere 20, l'Udinese chiede 30 e come spesso accaduto si potrebbe chiudere con una soluzione condivisa. Anche perché mi raccontano che ADL, essendo molto scaramantico, se non fa un'operazione con l'Udinese è come se gli portasse male..."

