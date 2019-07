Auriemma ed il retroscena su Koulibaly: "La Juve ha proposto Higuain per Kalidou, secco no di ADL"

La Juve ha provato a prendere Koulibaly mettendo sul piatto Higuain. Questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: “La Juve ha in testa Kalidou Koulibaly, ormai da parecchio tempo, ma non essendoci clausola rescissoria, il Napoli può non venderlo e non lo venderà alla Juve che ha provato a scardinare la resistenza del club azzurro offrendo Higuain. Il Napoli ha risposto con un secco no e non tanto per Higuain, quanto per Koulibaly, non vuole venderlo".