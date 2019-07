Auriemma: "Icardi possibile solo con la cessione di Insigne. Il capitano via con un'offerta irrinunciabile"

Il Napoli resta alla finestra per Mauro Icardi, non ha fretta di concludere l’operazione che “potrebbe essere portata a termine solo se ci fosse la cessione di Lorenzo Insigne”. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Sulle colonne del quotidiano torinese, Raffaele Auriemma spiega a proposito del capitano azzurro: “De Laurentiis non compie nessun atto che possa portare ad una soluzione di questo tipo, così come lo stesso Insigne gli aveva chiesto in diverse circostanze. La “app” dedicata all’attuale capitano della squadra, oltre alla sua partecipazione alla cerimonia inaugurale delle Universiadi non danno spazio all’idea che il Napoli voglia disfarsene. Poi, se un grande club dovesse arrivare con un’offerta irrinunciabile (dagli 80 milioni in su) allora la geografia del mercato azzurro potrebbe anche cambiare”.