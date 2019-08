Auriemma: "Il Real Madrid piomba su Campana, secco 'no' del 2000 che preferisce il Napoli!"

Nell’attesa dell’ufficializzazione di Hirving Lozano, il Napoli continua a muoversi sul mercato. I nomi, sono i soliti, James Rodriguez, Icardi, Lloente, ma non solo. Nelle ultime ore un altro nome si è aggiunto alla lista con prepotenza, parliamo di Leonardo Campana. Giovane attaccante di origine ecuadoregna classe 2000, attualmente militante in Ecuador nel Barcellona SC. Il giovane Sud Americano tuttavia piace moltissimo, non solo al Napoli, a molti club europei. Uno dei top club interessanti sarebbe il Real Madrid. Secondo quanto raccolto dalla redazione Gonfialarete.com, sito di riferimento di Raffaele Auriemma, i Blancos attraverso la loro rete di contatti ben diffusi in Sud America, avrebbero fatto un’offerta al calciatore, ma il talento ecuadoriano avrebbe rifiutato con un secco ‘no’. Il Real Madrid voleva acquistare il ragazzo per poi cederlo al Real Madrid Castilla, squadra di calcio spagnola che gioca in Segunda División B, gruppo 2, terza divisione del campionato di calcio spagnolo. Campana non sarebbe interessato e vorrebbe giocare nel calcio ‘dei grandi’, pertanto preferirebbe il Napoli come prima opzione anche se dovesse essere la terza scelta dell’allenatore.