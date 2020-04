Auriemma: "Immobile e Cavani i profili per sostituire Milik, sul Matador anche due big inglesi"

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', soffermandosi sul possibile nuovo interesse del Napoli per Cavani: "E' vera la voce che il Napoli sta pensando di contattarlo per l'ennesima volta, ma che venga qui dipende da lui. Il Napoli vorrebbe prenderlo perchè a conti fatti, invece di prendere Immobile ad 80 mln e pagarci anche l'ingaggio, tanto vale che prendi Cavani per 7 mln a stagione per 3 anni. Noi siamo delegati a raccogliere informazioni, le informazioni portano a che il Napoli, dovendo prendere un altro attaccante per sostituire Milik, e volendolo prendere che sappia segnare e partecipare al gioco, i profili sono Immobile o Cavani. Se ci credete o no, a me frega poco! C'è chi gli offre di più, Chelsea e Manchester United".