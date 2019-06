Auriemma: "Insigne vuole cambiare aria, il Napoli chiede 80 mln. Col suo addio c'è Lozano"

Quella per Kostas Manolas potrebbe non essere l’ultima operazione che il Napoli farà in questa sessione di mercato con Mino Raiola. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Sulle colonne del quotidiano Raffaele Aureimma scrive: “C’è sempre il “caso” Lorenzo Insigne da risolvere, nel senso che il Napoli prenderà in esame solo offerte non inferiori a 80 milioni di euro. L’attività di Don Mino è entrata nel vivo, così da permettere ad Insigne di cambiare aria, come da lui spesso richiesto, e consentire al Napoli di accontentare Ancelotti su Hirving Lozano. Il 23enne messicano, anche lui nella scuderia Raiola, resta sempre un pallino di Ancelotti e il Psv attende sempre che qualcuno porti ad Eindhoven la somma richiesta: non meno di 40 milioni di euro. La sensazione è che Lozano arriverà a Napoli soltanto in caso di cessione di Insigne”.