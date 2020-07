Auriemma: "Karnezis-Lille, offerto un triennale con lo stesso stipendio del Napoli"

Nel corso del programma ‘Si Gonfia la Rete’ in onda su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha raccontato le ultime notizie sul trasferimento di Orestis Karnezis che rintra nell’affare Osimhen.

"Oggi l’agente del portiere greco ha ricevuto l’offerta ufficiale del Lille su un contratto triennale alle stesse cifre di quello che ha ora al Napoli.

Tra le ultime cose che mancano - per la chiusura definitiva dell’affare Osimhen c’è il discorso Karnezis. Solo oggi infatti l’agente del giocatore, Vassilis Panagiotakis, ha ricevuto l’offerta di ingaggio ufficiale. La proposta soddisfa molto il portiere greco, perchè è praticamente dello stesso stipendio che percepisce attualmente (500 mila euro) ma per 3 anni (l’attuale contratto col Napoli scade l’anno prossimo).

Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare: l’agente dell’azzurro è in Grecia e per motivi legati al Coronavirus non può spostarsi in Francia per parlare personalmente con il Lille. Dunque le parti stanno discutendo il contratto telefonicamente e solo domani si avrà l’ok definitivo su questo fronte. L’entourage definisce il tutto una sorpresa, non si aspettavano di essere inseriti nell’affare e in verità a Karnezis dispiace lasciare Napoli. Qui sta molto bene e avrebbe onorato il contratto fino alla fine anche senza giocare. Il greco accetterà il trasferimento unicamente perché l’offerta del Lille, a ormai 35 anni, è troppo vantaggiosa per non essere colta".