Auriemma: "Koulibaly a Milano, accordo chiuso col Chelsea: due rate al Napoli"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato su Twitter dei dettagli della trattativa che porterà Kalidou Koulibaly al Chelsea.

Il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato su Twitter dei dettagli della trattativa che porterà Kalidou Koulibaly al Chelsea: "Koulibay-Chelsea è fatta! Il K2 non raggiungerà il Napoli a Dimaro, perché stasera in un ristorante di Milano ha chiuso l’accordo col suo agente Ramadani: i Blues gli daranno un quadriennale da 8 milioni annui più 1 di bonus. Al Napoli 40 milioni in 2 rate".