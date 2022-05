Auriemma: "Koulibaly ha comunicato al suo agente che non andrà alla Juve per rispetto del Napoli"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha dato un aggiornamento in chiave mercato sui propri canali social

Il giornalista Raffaele Auriemma ha dato un aggiornamento in chiave mercato sui propri canali social: "Il Comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per il rispetto che nutre nei confronti di Napoli. Accetterebbe, invece, altre destinazioni: Barcellona Chelsea e Psg hanno già dichiarato il loro interesse".