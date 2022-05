Auriemma: "Koulibaly rifiuta rinnovo al ribasso, ma non andrà alla Juve. Ha già tre offerte..."

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così come riportato sul suo sito

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così come riportato sul suo sito: "Koulibaly non ha accettato di spalmare il suo contratto a cifre minori. Io trovo che abbia ragione. Non puoi chiedermi oggi di diminuirmi l’ingaggio per i prossimi tre anni. Anche la Juve ha cercato Koulibaly, ma lui ha riferito al suo agente di non essere interessato per non fare un torto al tifosi del Napoli. Tanto non gli mancano le offerte: Psg, Chelsea e Barcellona su tutti".