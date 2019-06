Auriemma: "La famiglia di Elmas ha incontrato il Napoli, affare in chiusura se salta Almendra"

Sono sbarcati in Italia direttamente da Skopje il padre (parla solo macedone) ed il suo traduttore di Eljif Elmas. Sono entrambi a Milano da un paio di giorni e stanno incontrando alcune società interessate all’acquisizione del cartellino del giovanissimo (ha solo 19 anni) centrocampista del Fenerbahce. Fino a questo momento hanno sentito i rappresentanti di Atalanta, Sampdoria, Inter e, udite udite, del Napoli. La destinazione partenopea è finora la più interessante per Elmas, 40 presenze tra Super Liga (il campionato), qualificazione alla Champions League, Europa League e Coppa di Turchia, con 4 gol segnati. Il Napoli, secondo quanto spiega Raffaele Auriemma sul suo sito, sta facendo sul serio per il giovanotto macedone, anche per mettere pressione al Boca Juniors relativamente alla infinita trattativa per Agustin Almendra. L’argentino ed Elmas sono entrambi centrocampisti ed il Napoli vuole prendere uno dei due per dare continuità al centrocampo orfano di Hamsik e che quest’anno perderà definitivamente anche Diawara e Rog. Il club azzurro ha offerto 12 milioni al Fenerbahce per un talento classe 1999, che ne chiede 20: a metà strada si potrà chiudere per questo ragazzo che ha fisico, qualità e spiccate capacità di inserimento.