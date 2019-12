Auriemma: "Mertens ha detto no a Cina e Qatar, voleva Miami ma ha chiesto troppo"

Nel suo articolo per Tuttosport, il giornalista Raffaele Auriemma ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Mertens: "Ha già detto di no alle offerte provenienti da Cina e Qatar, mentre al Miami (dove lui sarebbe andato volentieri) non l’hanno voluto per la richiesta economica considerata eccessiva. Il Napoli sta provando ad insistere con Dries, proponendogli un biennale da 3 milioni annui, ma il belga pretende un triennale nel quale gli venga riconosciuta anche una sorta di “indennità di riacquisto”, essendo il suo accordo ormai a scadenza".