Auriemma: "Monza su Petagna, il Napoli prenota Simeone ma c'è il nodo formula"

Manovre in attacco in casa Napoli. Le ultime arrivano da Raffaele Auriemma, noto giornalista, tramite il suo account Twitter.

Manovre in attacco in casa Napoli. Le ultime arrivano da Raffaele Auriemma, noto giornalista, tramite il suo account Twitter: "Il Monza ha chiesto Petagna al Napoli, prestito con obbligo di riscatto solo in caso di salvezza. Intanto il ds Giuntoli ha prenotato Simeone dal Verona che, però, non accetta la formula del prestito con diritto di riscatto avendo versato 13 milioni al Cagliari per il Cholito".