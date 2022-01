Auriemma: "Napoli ha parlato con Mertens, solo in un caso si discuterà il rinnovo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” si è parlato di calciomercato con Raffaele Auriemma: "A Napoli Jeff Bezos vuole il polo spaziale per i viaggi su Luna e Marte, non il Napoli. Mertens avrebbe scelto Andrea D’Amico per la mediazione per il contratto nuovo? Niente di più falso, non è vero. Il Napoli ha parlato con Mertens in maniera chiara: se segnerai tot gol e dimostrerai di essere quello di prima, ci sediamo a tavolino e discutiamo il rinnovo, che al momento il Napoli non ha intenzione di dare".