Auriemma: "Per Petagna è tutto fatto, per Rodriguez ci sono 700mila euro di distanza..."

Il giornalista Raffaele Auriemma aggiorna sui social le ultime mosse di mercato del Napoli: "Aggiornamenti su Ricardo Rodriguez e Petagna. Per lo svizzero, tra Napoli e Milan c’è distanza sul prezzo del prestito: ballano 700mila euro. Per il centravanti, è tutto fatto ma ci sono zero chance di averlo a gennaio: la Spal ha posto il veto".

Aggiornamenti su Ricardo #Rodriguez e @andreapetagna. Per lo svizzero, tra @sscnapoli e @acmilan c’è distanza sul prezzo del prestito: ballano 700mila euro. Per il centravanti, è tutto fatto ma ci sono zero chance di averlo a gennaio: la @spalferrara ha posto il veto. — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) January 29, 2020