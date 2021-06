Auriemma rivela: "Contatti frequenti con l'Olympiakos per un centrocampista"

Per il mercato in entrata non ci sarà bisogno di chissà cosa, anche perché Spalletti è stato chiaro con il presidente De Laurentiis: se mi lascia la squadra così come, per me va più che bene, scrive il giornalista Raffaele Auriemma per Starcasino.Sport: "Uno spiffero c’è stato di recente, si è saputo che i contatti con l’Olympiacos sono frequenti per avere maggiori informazioni sul mediano Mohamed Mady Camara, un classe ‘97 della Guinea. Il resto del mercato, poi, dipenderà dalle uscite che il club sarà costretto a fare nel caso dovessero arrivare offerte irrinunciabili. Per età e qualità (25 anni) il profilo che “rischia” di essere acquistato da un grande club, è quello di Fabian Ruiz, attualmente impegnato agli Europei con la Spagna. Se dovesse andare via lo spagnolo, i nomi che il Napoli segue per la sua sostituzione sono tanti, ma quelli più appetiti da Giuntoli sono Toma Basic (24 anni) del Bordeaux e Andrè Zambo Anguissa del Fulham (25 anni). Ma non c’è fretta ed il presidente De Laurentiis aspetterà le offerte per i suoi gioielli. E se non ne dovessero arrivare, allora il mercato del Napoli sarà cosa fatta: stessa squadra della passata stagione".