Auriemma su Fabian: "Agenti vogliono la scadenza, senza rinnovo rischia la tribuna!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del rinnovo di Fabian che ieri ha incontrato ADL: "Un annetto fa i suoi agenti chiesero a Giuntoli lo stesso contratto di Mertens a 4,5mln di euro. Il Napoli chiese agli agenti di portare una squadra con un'offerta e la squadra non l'hanno portata. Molti calciatori pensano che andando via a zero pensano di guadagnare chissà quanto, ma il problema è che se non rinnova e se non porta una squadra allora guarderà le partite dalla tribuna, secondo me. Il problema sono gli agenti quando mettono nella testa dei calciatori che andando via a zero guadagneranno di più. Maksimovic dov'è andato? Voleva 3mln...".