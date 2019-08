Auriemma su Icardi: "ADL insiste e tratta direttamente con Wanda, nessun intermediario"

Queste le parole di Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, che attraverso Facebook ha parlato delle ultime in casa Napoli, di fatto smentendo la possibilità che il Napoli possa avvicinare Mauro Icardi attraverso un intermediario: “De Laurentiis è sceso in campo per chiudere le trattative in sospeso. Sta firmando con Raiola l’accordo quinquennale per Lozano e continua l’opera di convincimento su Icardi. Trattativa, questa, condotta direttamente con Wanda Nara perchè l’agente del bomber argentino non ha né collaboratori né intermediari, rappresentando in prima ed unica persona suo marito-assistito”.