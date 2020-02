Auriemma su Tuttosport: "Futuro Gattuso, qualcosa inizia a muoversi"

Gattuso glissa sul futuro e spiega che non è ancora il momento di parlarne, ma qualcosa inizia a muoversi. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, infatti, fa sapere che ci sono buone possibilità per andare avanti insieme. Entro il 30 aprile Gattuso può liberarsi dall'accordo valevole fino al giugno del 2021, il Napoli può fare altrettanto entro il 10 giugno dietro il pagamento di una penale. Ma, a quanto pare, ciò potrebbe anche non accadere. Perché Gattuso sta facendo molto bene col Napoli. Però ha ragione: non è ancora tempo di pensare al futuro. Testa al Torino.