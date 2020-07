Auriemma su Tuttosport: "Gattuso vuole Veretout come play, uno tra Demme e Lobotka di troppo?"

Il Napoli vuole Jordan Veretout, da tempo pallino del ds Giuntoli. La novità, rivelata da Raffaele Auriemma su Tuttosport, è che anche per Gattuso il francese è una priorità, ma lui lo vede come play, come regista, e non come mezzala. "Uno tra Demme e Lobotka di troppo?" scrive il giornalista.