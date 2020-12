Auriemma sull'addio di Milik: "E' così palese che abbia già l'accordo con qualcuno..."

Juventus, Milan, Fiorentina e non solo sulle tracce di Arkadiusz Milik. Ma, come scrive oggi Tuttosport, l'attaccante polacco potrebbe attendere anche fino a febbraio per accordarsi con qualche club e andare via a parametro zero. Raffaele Auriemma non ha dubbi e commenta così la notizia: "È così palese che abbia già l’accordo con qualcuno...", si legge sugli account social del giornalista.