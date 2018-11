Auriemma svela a Tiki-Taka: "ADL intenzionato a portare Cavani a Napoli, Ancelotti gli ha fatto una richiesta!"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha rivelato alcune indiscrezioni di mercato durante Tiki-Taka: "L'Inter ha la tredicesima rosa più ricca al mondo, deve lottare per lo scudetto fino alla fine. Quattro punti in meno dall'anno scorso, il calendario può venire in soccorso. Cavani? A Napoli è quello che ha lasciato la traccia più forte. Il suo triennio è quello che ha permesso al Napoli di crescere fino ad arrivare dov'è adesso. De Laurentiis è ancora intenzionato a portare Cavani a Napoli. Ancelotti gli ha chiesto di ingaggiare appena possibile un attaccante di livello".