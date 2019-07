Auriemma: "Wanda Nara il 9 luglio è stata a Napoli. Le smentite spesso sono conferme..."

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato sulla smentita di ADL per Icardi: "Nessun incontro per Icardi? Le smentite spesso significano che la notizia è vera. Io non ho mai detto che si sarebbero incontrati, è una notizia di Sportmediaset. Pur non essendo mia la notizia, la smentita di ADL non mi convince. Se mi fermassi alla smentita dovrei fare anche io il tifoso, ma noi facciamo un altro mestiere. Noi facciamo i giornalisti, altri invece vi prendono in giro. Chi deride le altre notizie è un maleducato e non dovrebbe fare questo lavoro. Sono gli stessi che anni fa dicevano state tranquilli, al 100% Higuain non andrà alla Juve. Non dimenticate, così vi prendono per i fondelli. Io vi ribadisco che il 9 luglio, non so perché, Wanda Nara è stata a Napoli e la notizia è confermata, poi sull'incontro non so, non è una mia notizia".