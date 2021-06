AZ Alkmaar, il ds: "Contatti con l'Atalanta per Koopmeiners ma trattativa non chiusa"

Il direttore sportivo dell'AZ Alkmaar, Max Huiberts, ha confermato di aver avuto colloqui con l'Atalanta per Teun Koopmeiners, ma ha sottolineato: "Questo non significa che abbiamo chiuso la trattativa". A Voetbal International il dirigente non ha confermato neanche che sia arrivata un'offerta di 15 milioni di euro.