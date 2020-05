Azmoun ed Everton extracomunitari: già programmata una cessione per liberare casella

Due giocatori che il Napoli insegue, Azmoun ed Everton, sono entrambi extracomunitari. Un problema, questo, dato che al momento nella rosa non c'è posto per nessuno dei due. Per questo motivo servirà qualche cessione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’indiziato numero uno a lasciare Napoli è il giovane Leandrinho. Il brasiliano non è mai riuscito a imporsi neppure in prestito e andrà via.