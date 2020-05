Azmoun, il padre: "Non voglio parlare di calcio. Serve rispetto per chi soffre per via del COVID-19"

Sardar Azmoun è uno dei calciatori finiti nel mirino del Napoli per la prossima stagione. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha contattato il padre del calciatore dello Zenit che non ha voluto rispondere ai rumors di mercato in merito all'interesse del Napoli: "Preferisco non parlare di calcio o di mercato. Questo dovuto all'emergenza Coronavirus per rispetto alla persone che in questo momento stanno soffrendo per via del COVID-19. Quando il calcio riprenderà potremmo discutere di tematiche del mercato".