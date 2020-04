Azmoun, l'intermediario: "Interessa al Napoli ma nessuna trattativa. C'è un problema..."

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Morabito, intermediario nella trattativa Azmoun, in merito al suo assistito: "Azmoun inizialmente aveva espresso la volontà di voler andare in Inghilterra, poi è venuta fuori l’idea Italia con l’interessamento del Napoli, anche se adesso non c’è nessuna trattativa in corso. È un giocatore interessante con caratteristiche simile a quelle di Mertens. Si adatterebbe bene agli schemi di Gattuso. L’appartenenza allo Zenit è un problema perché è sempre difficile portargli via i giocatori allo Zenit"

MERTENS - "Ero sicuro che restasse a Napoli, anche se adesso ne sono convinto un po’ di meno. Il rinnovo doveva esserci a gennaio e invece adesso si continua a parlare con altri club"

DIVORZIO CON RAIOLA - "Insigne ha mollato Raiola. Ci sono dei retroscena che sappiamo noi addetti ai lavori. La verità forse è che il giocatore vuole restare a Napoli. Se non si riescono a collimare le aspettative e la realtà spesso si finisce con l’interrompere una collaborazione"