Azmoun, l'intermediario: "Nessun contatto col Napoli. Questa la sua valutazione"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo che ha un mandato per l’eventuale cessione di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo: "A prescindere dall’interesse del Napoli, Azmoun è un giocatore che sul mercato piace molto. Ha dei grandi colpi, ancora giovane in virtù dei suoi 25 anni. Non è una punta statica ma abbina anzi tecnica e rapidità. In Italia potrebbe giocare serenamente nelle prime 5 squadre del campionato. Lui ha un contratto fino al 2022, me l’ha confermato il padre del ragazzo. Valore di mercato? Dobbiamo metterci in testa che dopo il Coronavirus non esisterà più il calciomercato del dopo Neymar. Azmoun poteva valere 25 milioni prima del maledetto covid-19, oggi secondo me lo puoi portare a casa con 15.

Interesse del Napoli? Noi non siamo stati contattati dal Napoli, ma non escludo che il Napoli ne abbia parlato con qualche altro agente incaricato dal padre. Non mi risulta però che il padre abbia dato seguito a questi canali perchè mi ha dato il mandato mi ha confermato di seguirlo lui al 100%.

Mertens? Credo non rinnoverà. Piace molto al Chelsea. Poteva andarci anche a gennaio, e il fatto che non ci andò bloccò la nostra trattativa per l’uscita di Giroud. Da quello che so il Chelsea sta continuando a trattare con gli avvocati di Mertens e non è un caso che il belga non abbia ancora rinnovato”.