Azmoun-Napoli, dallo Zenit: "Nessuna telefonata né contatto col club azzurro"

Sardar Azmoun è uno dei profili che più stuzzica il Napoli per l'attacco. L'iraniano è nella lista di Cristiano Giuntoli, ma lo Zenit San Pietroburgo, club proprietario del suo cartellino, ha fatto sapere ai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli di non aver avuto contatti con la società partenoea. "Non c'è nulla. Contatti e telefonate da Napoli per questo ragazzo non sono arrivati", le parole che arrivano dal club russo e riferite dalla radio ufficiale della SSC Napoli.