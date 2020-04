Azmoun nel mirino del Napoli, l'esperto di calcio russo: "Assomiglia a Kalinic, ma fa più gol"

Nel mirino del Napoli sarebbe finito l'attaccante dello Zenit di San Pietroburgo Sardar Azmoun, l'avvocato Giulio Dini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, gran conoscitore del mondo Zenit: "Azmoun lo conosco abbastanza bene, ha avuto un impatto esplosivo. Ha portato una dote di gol che hanno contribuito alla vittoria del campionato".

CARATTERISTICHE - "Allo Zenit gioca con un altro centravanti in attacco (Dzyuba). Azmoun non è prevalentemente una seconda punta. Se devo far immaginare il calciatore mi ricorda Kalinic per struttura, altezza e con una maggiore propensione ad andare in profondità e a fare gol".