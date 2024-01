Bagarre per Katseris: anche il Napoli sul terzino rivelazione del Catanzaro

Genoa, Monza, Cagliari e Napoli e anche il Sassuolo sono interessati a Panos Katseris, terzino del Catanzaro

Genoa, Monza, Cagliari e Napoli e anche il Sassuolo sono interessati a Panos Katseris, terzino del Catanzaro che sta disputando un'ottima stagione con la formazione guidata da mister Vivarini. I giallorossi, dopo la promozione in B dell'anno scorso, sono nelle prime posizioni della classifica e sognano in grande. Tra gli elementi che si stanno mettendo in mostra con maggiore continuità c'è anche Katseris, terzino greco classe 2001 che può giocare su entrambe le fasce difensive e che quest'anno ha raccolto 15 presenze e 2 assist.

Secondo La Gazzetta dello Sport dunque, anche i neroverdi, alla ricerca di nuovi terzini, avrebbero preso informazioni sulla situazione di Katseris: Carnevali potrebbe infatti presto dover coprire il buco lasciato dal possibile addio di Vina, con la Roma che ne starebbe trattando la cessione definitiva con il Flamengo. Da capire se il Sassuolo affonderà il colpo subito o se proverà a fare un colpo per il futuro. La concorrenza non manca ma i rapporti con il Catanzaro sono eccellenti.

Il Monza, che nei giorni scorsi sembrava in vantaggio per il greco, aveva infatti articolato la propria proposta basandola sull’acquisto immediato con arrivo però posticipato al primo luglio, dunque con il giocatore che avrebbe poi potuto concludere la sua stagione con la maglia dei giallorossi.